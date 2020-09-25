الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

4 نصائح مهمة قبل النقل لسكنك الجديد

4 نصائح مهمة قبل النقل لسكنك الجديد
0

تواصل – فريق التحرير 

نصحت مبادرة إيجار التابعة لوزارة الإسكان من يرغبون بالنقل إلى سكن جديد باتباع عدد من النصائح لتسهيل عملية السكن المؤجر.

وقالت المبادرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة “قبل لا تنقل لمقر سكنك الجديد، ننصحك في إيجار باتباع خطوات تسهل عليك، وتساعدك في تنظيم المهمة”.

وأكدت المبادرة أن تصنيف الأغراض في صناديق بفئات منظمة يسهل من عملية النقل، كما نصحت بنقل الأثاث الثقيل بعد تنظيف السكن، كما يتم الاحتفاظ بالأغراض المهمة في شنط مُحكمة الإغلاق، وأخيرًا نصحت بتسليم المكان القديم مثلما تم استلامه من قبل.

 

مواد ذات صلة

«إيجار» تكشف عن توثيق 110 آلاف عقد خلال الشهر الماضي

«إيجار» تكشف عن توثيق 110 آلاف عقد خلال الشهر الماضي

«الشؤون البلدية» تعلن عن إلزامية توثيق عقود إيجار المحلات قبل 4 أكتوبر المقبل

«الشؤون البلدية» تعلن عن إلزامية توثيق عقود إيجار المحلات قبل 4 أكتوبر المقبل

«إيجار»: 125 ريالاً مقابل توثيق العقود السكنية على الشبكة

«إيجار»: 125 ريالاً مقابل توثيق العقود السكنية على الشبكة

سببان وراء تراجع أسعار إيجارات العقارات في المملكة

سببان وراء تراجع أسعار إيجارات العقارات في المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة