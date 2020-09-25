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«ريلمي» تطلق هاتفها الذكي الجديد C17.. تعرّف على المزايا

«ريلمي» تطلق هاتفها الذكي الجديد C17.. تعرّف على المزايا
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الذكي C17 الجديد، من الفئة الأساسية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الجديد مزود بشاشة قياس 6.5 بوصات وبدقة وضوح 1600 × 720 بيكسل وبسرعة 90 هرتز.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل، بينما تبلغ دقة العدسة واسعة الزاوية 8 ميغابيكسل، مع عدسة للقطات الماكرو وعدسة للقطات بالأبيض والأسود.

كما جهز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الخلف.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Snapdragon 460 الجديد، والذي يدعمه 6 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي RAM و128 جيغابايت من الذاكرة الداخلية، والتي يمكن توسعتها ببطاقة microSD.

وتشحن البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة بقدرة 18 وات عبر منفذ USB Type C. ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

 

 

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