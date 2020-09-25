الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توقع صادم من «الصحة العالمية» بشأن أعداد وفيات «كورونا»

توقع صادم من «الصحة العالمية» بشأن أعداد وفيات «كورونا»
0

تواصل- فريق التحرير:

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن عدد وفيات فيروس كورونا قد يصل إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وإن العدد قد يصبح أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

ووفقاً لـ” سكاي نيوز”، أكد مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة مايك رايان في إفادة، الجمعة: “إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب، بل للأسف سيكون مرجحا بقوة”.

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات “كوفيد 19” بعد 9 أشهر من رصده في الصين، من مليون حالة بجميع أنحاء العالم.

 

 

 

 

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 472 إصابة جديدة و843 حالة تعافي و26 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 472 إصابة جديدة و843 حالة تعافي و26 وفاة

خطيب المسجد النبوي: من أعظم الأعمال عند الله عمارة المساجد (فيديو)

خطيب المسجد النبوي: من أعظم الأعمال عند الله عمارة المساجد (فيديو)

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 498 إصابة جديدة و1007 حالات تعافي و30 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 498 إصابة جديدة و1007 حالات تعافي و30 وفاة

«ترامب»: اللقاح الأمريكي الرابع لـ«كورونا» وصل المرحلة النهائية من التجارب

«ترامب»: اللقاح الأمريكي الرابع لـ«كورونا» وصل المرحلة النهائية من التجارب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>