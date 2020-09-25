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حرس الحدود: إنقاذ طفلين ووالدتهما من الغرق بمنطقة غير مخصصة للسباحة بالمدينة

حرس الحدود: إنقاذ طفلين ووالدتهما من الغرق بمنطقة غير مخصصة للسباحة بالمدينة
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تواصل – واس

تمكنت فرقة البحث والإنقاذ التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، يوم أمس، من إنقاذ طفلين ووالدتهما، من الجنسية السودانية، من حالة غرق أثناء قيامهم بالسباحة في منطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ أبو عود بالرايس.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، أن الدورية الساحلية التابعة لمركز الرايس رصدت حالة الغرق، وعلى الفور تم استدعاء فرقة البحث والإنقاذ للموقع التي بادرت بعمل الإسعافات الأولية لهم ونقلهم بواسطة إسعاف الهلال الأحمر السعودي، إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وهم بحالة صحية مستقرة ولله الحمد .

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين ومرتادي البحر باتباع إجراءات السلامة والتقيد بالسباحة في المواقع المخصصة للسباحة فقط ، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) لطلب المساعدة، عند الحاجة.

 

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