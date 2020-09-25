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شرطة الرياض: القبض على 5 مواطنين امتهنوا السطو على سكن العمالة الوافدة

شرطة الرياض: القبض على 5 مواطنين امتهنوا السطو على سكن العمالة الوافدة
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تواصل- واس:

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على (خمسة مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في السطو على سكن العمالة الوافدة، وانتحال صفة رجال الأمن الصناعي، وسرقة عدد من عملاء البنوك عبر أجهزة الصرف الآلي، وإساءة استخدام بعض التطبيقات الإلكترونية لاستدراج الأشخاص من خلالها وسلب ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات بالقوة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، استولوا من خلالها على أموالهم ومقتنياتهم الشخصية، وبلغت قيمة مسروقاتهم (18,600) ريال.

كما ضبط بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض، وأدوات استخدمت في جرائمهم، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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