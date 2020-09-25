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ما حُكم «العقيقة» للمولود المتوفى؟.. الشيخ «الخثلان» يوضح (فيديو)

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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، حكم العقيقة للطفل المتوفى عقب ولادته، ولم يتم أيامه السبع الأولى.

وقال “الخثلان” خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك”، على قناة الرسالة الفضائية: إنه إذا مات المولود قبل أن يمر عليه سبعة أيام فلا عقيقة له.

وأشار إلى أن الحكمة من عقد العقيقة هو شكر نعمة الله عز وجل على سلامة المولود.

وأضاف أن العقيقة تشرع في اليوم السابع، لأنه إذا مرت على المولود سبعة أيام وهو سالم ففي الغالب تكتب له السلامة، أما قبل السبعة أيام فهو معرض لأن يسلم أو لا يسلم.

 

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