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الدارة تكشف عن قصة حبس الملك عبد العزيز لأحد أبنائه بسبب حارس

الدارة تكشف عن قصة حبس الملك عبد العزيز لأحد أبنائه بسبب حارس
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تواصل – فريق التحرير 

كشفت دارة الملك عبد العزيز عن موقف نبيل من سيرة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – بين نجله وحارسه.

وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني، تنشر دارة الملك عبدالعزيز عدد من الأحداث والمواقف التي مر بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث ذكرت الدارة أن أحد حراس الملك اشتكى ذات يوم من نجل الملك عبد العزيز فما كان منه إلا أن عاقب نجله ولم ينحاز له بصفته الملك وينصره على الحارس .

وأشارت إلى أن الملك عبد العزيز حكم بحبس نجله في القصر إرضاءً للحارس ثم سأله إن كان راضي عن حكمه فدعا له بأن يطيل الله في عمره .

وقال الملك – رحمه الله – عبارة مؤثرة حينها: “أنتم وأبنائي في قلبي بمنزلة واحدة”.

 

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