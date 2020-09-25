تقني يوضح: لماذا لن تحتاج مستقبلًا لشراء أجهزة كمبيوتر بتكاليف عالية؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
توقع الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن يقل الطلب مستقبلً على الأجهزة عالية التكاليف وذات الإمكانيات العالية التي يحتاجها أكثر المتعاملين مع البرامج والتطبيقات التي تحتاج أجهزة ذات قدرات عالية لتشغيلها.
وقال “الحمادي” عبر تغريدة له بموقع تويتر، إن الحوسبة السحابية ستحل مشكلات كبيرة لمن يحتاج التعامل مع أجهزة ذات قدرات عالية ولكن ليس لديه التكلفة الكبيرة لشراءها.
ويتطلب للاستفادة من قدرات الحوسبة السحابية توفر حاسب آلي وشبكة إنترنت قوي والدخول على أحد خدمات الحوسبة السحابية عبر شبكة الإنترنت.
هل سنحتاج مستقبلاً إلى شراء أجهزة كمبيوتر بتكاليف عالية لتكون أسرع وكفاءتها أعلى؟؟
قد يختلف الوضع مع الحوسبة السحابية، بحيث قد تحصل على كمبيوتر لا يتجاوز قيمته مئات الريالات؛ ويعمل كعمل أجهزة قيمتها آلاف الريالات اليوم!
للمزيد تابع الحلقة 22 من "دقيقة تقنية":pic.twitter.com/6TjKDVr7Yp
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi)September 25, 2020