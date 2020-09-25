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استشاري يحذر من مرض يصيب بعض الأطفال عقب الولادة

استشاري يحذر من مرض يصيب بعض الأطفال عقب الولادة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عبدالمعين الأغا، أن مرض هشاشة العظام مجهول السبب يعتبر حالة نادرة لدى الأطفال.

وقال لـ«عكاظ»، إن نسبة الإصابة بهذا المرض النادر يمثل حالة واحدة لكل 100 ألف مولود طبيعي، إذ تشمل أعراضه آلام الظهر، وصعوبة المشي، وكسور العمود الفقري.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود انخفاض في تكوين الأنسجة العظمية، إلاّ أن السبب غير واضح.

وأضاف: تختفي أعراض المرض في بعض الأطفال، في حين يُصاب آخرون بمضاعفات قد تؤدّي لفقدانهم القدرة على المشي، ولا يوجد سبب محدد لهذا المرض، بينما بينت بعض الدراسات التي أجريت على أطفال يعانون من مرض هشاشة العظام مجهول السبب، وجود طفرات متغايرة في مستقبلات الجين للبروتين ويسمّى جين (LRPS).

 ولفت إلى أن مرض هشاشة العظام لدى الأطفال واليافعين يُعرّف بأنّه اضطراب مزمن يحصل في الهيكل العظمي، الأمر الذي يتسبب بزيادة خطر الإصابة بالكسور.

 

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