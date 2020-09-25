الذهب يُسجل انخفاضاً بالتزامن مع تراجع أسعاره عالميًا

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سجلت أسعار الذهب تراجعًا في الأسواق المحلية بالمملكة تزامنًا مع وصول المعدن الثمين لأدنى مستوياته عالميًا في أكثر من شهرين.

ومحليًا، تراجع سعر جرام الذهب عيار (24) إلى 223.41 ريال (59.58 دولار) مقارنة بـ 226.18 ريال (60.31 دولار)، وهبط سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة إلى مستوى 195.48 ريال (52.13 دولار) مقابل 197.91 ريال (52.78 دولار)، أمس، كما تراجع سعر الذهب عيار (18) إلى 167.56 ريال (44.68 دولار)، مقابل 169.64 ريال (4524 دولار)، أمس.

وهبطت سعر أوقية الذهب لتسجل 6948.75 ريال (1853 دولارًا) مقابل 7035 ريالًا (1876 دولارًا)، أمس، وتراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) إلى 1563.86 ريال (417.03 دولار) مقابل 1583.27 ريال (422.20 دولار)، أمس.

وانخفض الذهب اليوم الجمعة عالميًا لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.