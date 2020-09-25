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فرنسا.. إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بالقرب من صحيفة «شارلي إيبدو»

فرنسا.. إصابة 4 أشخاص في حادث طعن بالقرب من صحيفة «شارلي إيبدو»
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تواصل- وكالات:

أوقفت الشرطة الفرنسية مشتبها به في حادثة طعن قرب مكاتب صحيفة “شارلي إيبدو” السابقة، وتم توقيفه في حيbastilleدرجات أوبرا الباستيل في باريس.

ووفقاً لـ” العربية. نت” أصيب أربعة أشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، بينهم اثنان في حالة خطرة إثر تعرّضهم للطعن قرب مكاتب شارلي إيبدو سابقا، وفق ما ذكر مصدر مقرب من التحقيق.

وضربت الشرطة الفرنسية طوقاً أمنياً حول المقر السابق لصحيفة شارلي ايبدو بعد الاشتباه بعبوة ناسفة.

وتبحث الشرطة الفرنسية عن شخصين مشتبه بارتكابهما عملية الطعن، في وقت أغلقت دور الحضانة والمسنين والمدارس أبوابها، في محيط مكان الاعتداء.

 

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