كيف ظهر التوأم السيامي السوداني هبة وسماح بعد 30 عاما من فصلهما؟

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كشف تقرير تلفزيوني بثته قناة “الإخبارية” تفاصيل عن عملية فصل التوأم السيامي السوداني “سماح وهبة”، التي أجراها المشرف على عمليات فصل التوائم السيامية في المملكة الدكتور عبدالله الربيعة، في ديسمبر عام 1991، أي قبل ما يقرب من 30 عاماً.

وقال الربيعة إن عملية فصل “سماح وهبة” أجريت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وكان هناك تحدٍ كبير، نظراً لحالتهما المعقدة وصعوبتها.

وأضاف أنه عندما وصلت ساعة الفصل كان القلق كبيراً جداً؛ لأن نسبة النجاح لم تكن عالية؛ ما بين 55 – 60%.

وتابع الدكتور الربيعة أن نجاح هذه العملية كان نقطة تحول في مفهوم برنامج التوائم السيامية بالمملكة، نظرًا لما كانت تحمله من تعقيد ودرجة خطورة عالية من جميع النواحي.

واليوم بلغت الفتاتين “سماح وهبة” سن الثلاثين عاماً، حيث عبرتا عن مشاعرهما تجاه الدكتور الربيعة، مشيرتين إلى أنهما دائما التواصل معهما.