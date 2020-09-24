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باحثان يكشفان حقائق صادمة بعد تحليل «زيت الحشيش» (فيديو)

باحثان يكشفان حقائق صادمة بعد تحليل «زيت الحشيش» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر الكيميائي المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح، تقريراً خاصاً أعده مع الباحث في الأحياء الدقيقة والتغذية مشاري الحارثي، يتعلق بتحليل أحد أنواع الزيوت التي يتم ترويجها بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “زيت الحشيش”.

وأكد الباحث مشاري الحارثي أنه قام بتحليل مكونات الزيت بعد شراء إحدى العبوات عبر الانترنت، مشيراً إلى أن العبوة جاءت في علبة زجاجية غير مدون عليها اسم الشركة أو المنتج أو مكوناته أو تاريخ الانتهاء والإنتاج أو أي معلومات مفيدة عنه.

وكشف الحارثي أن نتيجة تحليل الزيت فيزيائيًا جاءت مفاجئة حيث عثر بها على أجزاء من حشرات وشوائب وبتحليلها من الناحية الميكروبية عثر فيها على كمية كبيرة من الميكروبات التي تسبب مشاكل صحية.

ومن الناحية الكيميائية أشار إلى أن الزيت يحتوي على مادة كيميائية ضارة بالجهاز العصبي وصحة الدماغ وتخزن في العظام والأسنان ويمكن أن تخزن في الكبد وتؤدي للوفاة.

ونصح الحارثي بضرورة شراء المنتجات المسجلة في هيئة الغذاء والدواء والمصرح بتداولها من وزارة التجارة حتى لا يقع المستهلك ضحية لشراء منتج مجهول الهوية يضر بصحته.

 

 

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