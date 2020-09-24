الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعرف على مواعيد الحصص الدراسية في «منصة مدرستي» بالرياض

تعرف على مواعيد الحصص الدراسية في «منصة مدرستي» بالرياض
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، بداية الحصص الدراسية عن بعد للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

ويلاحظ اختلاف وقت بداية الحصص الدراسية بين المدارس خلال الزيارات الميدانية مما يترتب عليه تفاوت المدارس في تحديد فترة الانتقال بين الدروس مما أدى لوجود تعارض في جداول المعلمين المكملين (ندب جزئي).

يذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.

مواد ذات صلة

تحذير من «التعليم» بشأن تصوير المشاركين أو محتويات «منصة مدرستي»

تحذير من «التعليم» بشأن تصوير المشاركين أو محتويات «منصة مدرستي»

شرطة الرياض: القبض على مقيمين تورطوا بسرقة المركبات تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: القبض على مقيمين تورطوا بسرقة المركبات تحت تهديد السلاح

«ساما»: 238 مليار ريال قيمة نقاط البيع منذ بداية العام الجاري.. وهذا القطاع يتصدر

«ساما»: 238 مليار ريال قيمة نقاط البيع منذ بداية العام الجاري.. وهذا القطاع يتصدر

الرياض.. ضبط 7 مواطنين ووافد عربي تورطوا في عدد من جرائم «السلب والنشل»

الرياض.. ضبط 7 مواطنين ووافد عربي تورطوا في عدد من جرائم «السلب والنشل»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>