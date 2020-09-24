الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

واشنطن: السعودية حليف رئيسي لأمريكا.. وتعاوننا يحمي قواتنا من الحوثيين

واشنطن: السعودية حليف رئيسي لأمريكا.. وتعاوننا يحمي قواتنا من الحوثيين
0

تواصل – وكالات:

أكدت الخارجية الأمريكية أمام الكونغرس أن «السعودية حليف رئيسي لأمريكا»، واعتبرت أن التعاون معها «يحمي قواتنا من الحوثيين المدعومين من إيران»، مشيرة إلى دعمها «لجهود السعودية لإحلال السلم في اليمن».

كما دعت إلى «إطلاق حوار إستراتيجي مع السعودية والإمارات والكويت لتعميق الروابط».

وأكد مساعد وزير الخارجية الأمريكية في جلسة استماع أمام الكونغرس، أن البلاد ستمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن «الحوثيين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني». وأضافت أن «الحشد الشعبي المدعوم من إيران يقف عائقاً أمام استقرار العراق». وأشارت إلى أن «العراق قادر على تقليص اعتماده على الطاقة الإيرانية خلال 60 يوماً».

مواد ذات صلة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 498 إصابة جديدة و1007 حالات تعافي و30 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 498 إصابة جديدة و1007 حالات تعافي و30 وفاة

شرطة الرياض: القبض على مقيمين تورطوا بسرقة المركبات تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض: القبض على مقيمين تورطوا بسرقة المركبات تحت تهديد السلاح

«المعلمي»: الناقلة «صافر» وصلت لحالة حرجة وتمثل خطراً على دول البحر الأحمر

«المعلمي»: الناقلة «صافر» وصلت لحالة حرجة وتمثل خطراً على دول البحر الأحمر

انخفاض سعر خام «برنت» ليسجل 41.4 دولاراً للبرميل

انخفاض سعر خام «برنت» ليسجل 41.4 دولاراً للبرميل

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>