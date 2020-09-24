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«الزعاق»: نعيش موسم التقلبات الجوية «الصفري».. تجنبوا 3 أمور

«الزعاق»: نعيش موسم التقلبات الجوية «الصفري».. تجنبوا 3 أمور
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بتجنب شرب الماء البارد هذه الأيام، وكذلك تجنب السباحة في المسابح المكشوفة، لأن الوقت الحالي يشهد موسماً انتقالياً الأجواء فيه متقلبة ويعرف عن العامة بموسم الصفري.

وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: يستحسن خلال هذه الأيام :

1-تجنب شرب البارد من السوائل

2-ضبط درجة التكييف خاصة في الليل

3-تجنب السباحة في المسابح المكشوفة

وأضاف الزعاق “نحن نعيش في موسم انتقالي والأجواء فيه متقلبة بما يسمى عند العامة بموسم (الصفري)، وهو موسم الحساسية الموسمية بجميع أنواعها”.

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