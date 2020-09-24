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فيسبوك أمام القضاء للتجسس على المستخدمين عبر «إنستقرام»

فيسبوك أمام القضاء للتجسس على المستخدمين عبر «إنستقرام»
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تواصل – وكالات:

تنظر محكمة سان فرانسيسكو الأميركية في قضية ضد تطبيق “إنستقرام” والشركة المالكة ” فيسبوك” بتهمة التجسس على مستخدمي التطبيق من خلال الاستخدام غير المصرح به لكاميرات هواتفهم.


وظهرت تقارير عن هذه القضايا في يوليو الماضي. وقالت “فيسبوك” إن خللا في نظام التشغيل التجريبي لـ  IOS14  كان مسؤولا عن تشغيل الكاميرا لدى بعض المستخدمين في حين أنهم لا يستخدمونها في الواقع، وأنها تعمل على إصلاحه.

ووفقا لوكالة بلومبيرغ، فإن مستخدمة “إنستقرام”، وتدعى بريتني كونديتي رفعت دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.

وتدعي كونديتي أن تطبيق “إنستقرام” كان يصل إلى الكاميرات عن قصد “لجمع بيانات مربحة وقيّمة عن المستخدمين والتي لن يتمكن من الوصول إليها لولا ذلك”.

وتقول الدعوى: “بالحصول على بيانات شخصية شديدة الخصوصية وحميمية عن مستخدميها، بما في ذلك خصوصية منازلهم، يمكن لفيسبوك زيادة عائدات إعلاناتها من خلال استهداف المستخدمين أكثر من أي وقت مضى”.

وقالت أيضا إن “فيسبوك” “قادرة على رؤية، في الوقت الفعلي، كيف يستجيب المستخدمون للإعلانات على “إنستقرام”، ما يوفر معلومات قيّمة للغاية للمعلنين”.

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