«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس وفق المسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية , Strategic Workforce Planning Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

2 – أخصائي تخطيط المواد , Material Planning Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مواد، هندسة أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.

3 – أخصائي تطوير الكفاءات , Competencies Development Specialist

بكالوريوس إدارة موارد بشرية أو أي تخصص ذو علاقة بتطوير الكفاءات

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

4 – مدير خدمات الموظفين, Corporate Performance Specialist

بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

– الشروط العامة:

سعودي الجنسية.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).