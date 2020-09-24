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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس وفق المسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية , Strategic Workforce Planning Specialist
  • بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
2 – أخصائي تخطيط المواد , Material Planning Specialist
  • بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مواد، هندسة أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
3 – أخصائي تطوير الكفاءات , Competencies Development Specialist
  • بكالوريوس إدارة موارد بشرية أو أي تخصص ذو علاقة بتطوير الكفاءات
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.
4 – مدير خدمات الموظفين, Corporate Performance Specialist
  • بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.

– الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
  • إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

– وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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