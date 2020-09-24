«المياه الوطنية» تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف إدارية في مدينة الرياض، لحملة البكالوريوس وفق المسميات والشروط التالية:
1 – أخصائي تخطيط القوى العاملة الاستراتيجية , Strategic Workforce Planning Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
2 – أخصائي تخطيط المواد , Material Planning Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال، إدارة سلسلة الإمداد، إدارة مواد، هندسة أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال مشابه.
3 – أخصائي تطوير الكفاءات , Competencies Development Specialist
- بكالوريوس إدارة موارد بشرية أو أي تخصص ذو علاقة بتطوير الكفاءات
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.
4 – مدير خدمات الموظفين, Corporate Performance Specialist
- بكالوريوس إدارة أعمال، موارد بشرية أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال مشابه.
– الشروط العامة:
- سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام تطبيقات الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
– وأوضحت شركة المياه الوطنية، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).