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واشنطن تفتح النار على «طهران».. وتتوعد بعواقب قاسية

واشنطن تفتح النار على «طهران».. وتتوعد بعواقب قاسية
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تواصل – وكالات:

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، الخميس، إيران وميليشياتها التي تنتشر في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب في المنطقة كلها.

وأكد أبرامز أن إدارة ترامب ستفرض اليوم عقوبات على النظام القضائي الإيراني “الذي يقتل مواطنيه بوحشية”، على حد تعبيره.

وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريتش، إيران من نتائج قاسية شبيهة بتصفية قاسم سليماني، إذا ما أقدمت على التعرض لمواطنين أميركيين.

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