واشنطن تفتح النار على «طهران».. وتتوعد بعواقب قاسية

تواصل – وكالات:
اتهم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، ديفيد هيل، الخميس، إيران وميليشياتها التي تنتشر في العديد من بلدان الشرق الأوسط، بنشر الفساد والإرهاب في المنطقة كلها.
وقال هيل، إنحزب الله في لبنان يرعى الفساد، ويضحي بمصالح الشعب في مقابل جمع الأسلحة، وتنفيذ نشاطاته إقليميا، وأن إيران كانت تزوّد حزب الله بنحو مليار دولار سنويا، وزعيمه حسن نصر اللهدعا علنا لتبرعات تساعد على سد العجز، خلال جلسة أقامتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لمناقشة سياسات الشرق الأوسط.
ومن جانبه، قال موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون إيران وفنزويلا، في مجلس الشيوخ، إليوت أبرامز: “العقوبات الأميركية على طهران جعلتها تعيش أزمة لم تعرفها من قبل وقد حدّت من نشاطها الإرهابي”.
وأكد أبرامز أن إدارة ترامب ستفرض اليوم عقوبات على النظام القضائي الإيراني “الذي يقتل مواطنيه بوحشية”، على حد تعبيره.
وحذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية، جيم ريتش، إيران من نتائج قاسية شبيهة بتصفية قاسم سليماني، إذا ما أقدمت على التعرض لمواطنين أميركيين.