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توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار وسحب رعدية على 7 مناطق

توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وغبار وسحب رعدية على 7 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد الجمعة بمشيئة الله، رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة وجازان.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل مكة المكرمة 43 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل أبها 18 درجة مئوية كأقل درجة حرارة.

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