توفر 2384 قطعة أرض.. «سكني» يُطلق 8 مخططات جديدة في 4 مناطق

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أعلن “برنامج سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إضافة 8 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر “سكني” 205 مخططاً توفر نحو 176 ألف أرض.

وأوضح برنامج سكني في بيانٍ صحافي، اليوم الخميس، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق وتوفر 2384 قطعة أرض، إذ أضاف “سكني” مُخطط “معرج السوبان” في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ليوفر 589 أرض سكنية، ومخطط “نجمة الوجه” في محافظة الوجه في منطقة تبوك ويضّم 222 قطعة أرض، ومخطط “الورود” بمحافظة بيش بمنطقة جازان الذي يوفر 552 أرض سكنية.

ولفت إلى أن 5 من المخططات الجديدة في منطقة الرياض منها 4 مخططات في محافظة عفيف، وهي مخطط “الهرانية” الذي يوفر 88 قطعة، و”المردمة” ويضم 87 قطعة أرض سكنية، و”عفيف 811″ ويحوي 366 قطعة، ومخطط “عفيف 306” الذي يوفر 62 أرض سكنية، ومخطط “شروق السليل” بمحافظة السليل الذي يوفر 418 قطعة أرض جميعها متاحة للحجز من قبل المواطنين إلكترونياً.

وأتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” في وقت سابق خاصية اختيار المخططات السكنية بالدخول إلى صفحة الحلول السكنية والضغط على خيار “الأراضي السكنية” وتحديد موقعها وفق رغبات المستفيدين واحتياجاتهم أو الدخول على الرابط (اضغط هنا)، تمهيداً لإصدار تراخيص البناء خلال 6 أشهر وبنائها خلال 3 سنوات.

وبيّن البرنامج أن ذلك يأتي في إطار استمراره وسعيه الدائم لاستحداث حلول إلكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تملك الأراضي والاستفادة من خيار “البناء الذاتي” عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيداً من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي “البناء الذاتي”.

يُذكر أن “برنامج سكني” التابع لوزارة الاسكان سلم نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 أرض وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج هذا العام 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف قطعة أرض، حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- .

وأعلن البرنامج الاستمرار في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق “سكني” الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.