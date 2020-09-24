«متحدث الصحة» يحذر من أمر خطير بشأن تفشي كورونا في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

حذر المتحدث الرسمي لوزراة الصحة من أمر خطير يهدد بعودة تساعر تفشي فيروس كورونا داخل المملكة، ووصفه بـ “المقلق والمؤسف جدا”.

وقال الحساب الرسمي لمتحدث الوزارة على “تويتر”: “ما حدث من ازدحام وتجاوز للاحترازات الوقائية في اليوم الوطني مقلق ومؤسف جداً، الوباء لا يزال موجود وبقوة، التساهل والتهاون يمكن أن يعيد زيادته وتسارعه لا سمح الله”.

وفي سياق متصل، أعاد الدفاع المدني السعودي التذكير بعقوبة تجمع المتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية التدابير الوقائية.

وأوضح حساب الدفاع المدني أن العقوبة تبلغ 5 آلاف ريال لكل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها، بما لا يزيد عن 100 ألف ريال.

وبين الحساب أن العقوبة التي ستطبق حال تكرار المخالفة للمرة الثانية تبلغ 10 آلاف ريال، ويتم مضاعفة العقوبة وإحالة المسؤول للنيابة العامة.

وفي حال كانت المؤسسة المخالفة تابعة للقطاع الخاص، وتم تكرار المخالفة للمرة الأولى، فإنه سيتم إغلاقها لمدة 3 أشهر، وسيتم إغلاقها لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة، وإذا كان المخالف من المقيمين في المملكة، فسيتم إبعاده من المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائياً.