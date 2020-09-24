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مميزات غير مسبوقة وضعتها «أبل» في «أيباد»” الجديد.. تعرف عليها

مميزات غير مسبوقة وضعتها «أبل» في «أيباد»” الجديد.. تعرف عليها
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تواصل – وكالات:

أكدت شركة “أبل” في ترويجها لجهازها اللوحي الجديد “آيباد” (iPad) من الجيل الثامن، أنه ”بجمع بين قدرات غير معقولة ومستويات غير مسبوقة من السهولة والتنوع في الاستخدام، ‏وأنه بفضل شريحة A12 Bionic القوية، ودعم Apple Pencil وSmart Keyboard،‏ وما يقدمه iPadOS 14 من إمكانيات مذهلة، سيعطي الجهاز أسبابًا أكثر، لكي يحبه المستخدم“.

وأشارت ”أبل“، في تقريرها عن الجهاز، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه مع iPad أنجز كل العمل من دون تعقيد أو ملل، إذ يمكنك تعديل مستند والبحث على الإنترنت في الوقت نفسه، أو توصيل Smart Keyboard كاملة الحجم، للاستمتاع بتجربة كتابة مريحة. أما بالنسبة إلى المهام التي تتطلب دقة أكبر، ستجد أن دعم لوحة التحكم أو الماوس، يكمّل تجربة اللمس المتعدد Multi‑Touch التي اعتدت عليها في ”أيباد“.

وأكدت الشركة، أن اجتماع قلمها الضوئي (Apple Pencil) بقوة نظام (iPadOS)، يصبح تدوين الملاحظات على ”أيباد“ ولا أسهل، ويمكنك مثلًا، إضافة توقيعك إلى الوثائق أو وضع تعليقاتك على المستندات أو رسم أي فكرة تخطر لك، وستشعر كأنك تستخدم قلم رصاص عاديًا، لكن بقدرات فائقة.
ويمنح ”آيباد“ المستخدم، حرية التعبير عن إبداعه بطرق متعددة، فإن كان يدوّن ملاحظات، أو يصمم شعارًا، أم يفجّر مواهبه الفنية، فإن (Apple Pencil) تقول الشركة، هو الأداة المثالية لتحول كل ما في خياله إلى تصاميم واقعية، بكل انسيابية وبدقة البكسل.

تقول ”أبل“ عن قائمة المهام الجديدة، إنها ستكون مع المستخدم في كل مكان، ”يرافقك iPad أينما ذهبت، بفضل تصميم يتميز بالنحافة والخفة وسرعة شبكة Wi‑Fi وشبكة 4G LTE المطورة‏6 لتتمكن من تصفح الويب، وتنزيل الكتب وغير ذلك، أينما كنت. وبفضل عمر بطارية يصل لغاية 10 ساعات، يمكنك القيام بكل ذلك بشحنة واحدة.

ويتخطى نظام iPadOS حدود الممكن ليقدم تجارب استثنائية، تستفيد من قدرات iPad غير العادية. وتتضمن الميزات الجديدة إمكانية تدوين الملاحظات بطريقة مذهلة وفريدة، وواجهة بحث بتصميم جديد ومصغّر، تضفي على استخدام iPad مزيدًا من السهولة.

ويتوفر على App Store أكثر من مليون تطبيق مصمم خصيصًا؛ ليناسب شاشة iPad الكبيرة وقدراته العالية. ابتكرْ النغمات، أو مارس التمارين الرياضية، أو اقرأ الأخبار، أو شارك في ألعاب شيقة مع أصدقائك، فلكل اهتمام من اهتماماتك تطبيق يلبيه.

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