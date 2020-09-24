جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في عددٍ من الدورات التدريبية المجانية.. رابط التسجيل

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر (قسم التدريب) عن مبادرة همة التدريبية (تسعون دورة لتسعين عامًا سعودية)، وينطلق هذا الأسبوع 20 دورة مجانية مع شهادة مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

دورات هذا الأسبوع:

1- مهارات تحقيق الوعي.

2- مهارات التنظيم والتخطيط الفكري.

3- أنماط الشخصية.

4- الذكاءات المتعددة.

5- تلقي القرآن الكريم.

6- استراتيجية الإعلانات والتسويق الإلكتروني.

7- مهارات استخدام المكتبات الرقمية.

8- مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة.

9- مهارات الأسرة في تعزيز الإنتماء الوطني.

10- إدارة الإجتماعات.

11- التفاؤل عافية وسعادة.

12- التفكير الإبداعي.

13- دور المربين في تعزيز قيم المواطنة لدى الأبناء.

14- اساسيات اصطياد الثغرات الأمنية أخلاقية.

15- كيف تتلقى القرآن.

16- الإشراف الأكاديمي.

17- أسس ومهارات المواطنة والإنتماء.

18- مهارات تعزيز الوعـي الفكري في التعامل مع وسائل التواصل.

19- دورة الحوار الزوجي.

20- توثيق المراجع العلمية التربوية بأسلوب APA.

المميزات:

– دورات مجانية.

– شهادات معتمدة.

موعد التسجيل:

– التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1442/02/07هـ الموافق 2020/09/24م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التسجيل:

– للتسجيل ومشاهدة بقية الدورات للأسابيع المقبلة من خلال الرابط التالي (هنا)