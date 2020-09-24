الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في عددٍ من الدورات التدريبية المجانية.. رابط التسجيل

جامعة أم القرى تعلن بدء التسجيل في عددٍ من الدورات التدريبية المجانية.. رابط التسجيل
0

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة أم القرى مُمثلة في كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر (قسم التدريب) عن مبادرة همة التدريبية (تسعون دورة لتسعين عامًا سعودية)، وينطلق هذا الأسبوع 20 دورة مجانية مع شهادة مُعتمدة، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

دورات هذا الأسبوع:
1- مهارات تحقيق الوعي.
2- مهارات التنظيم والتخطيط الفكري.
3- أنماط الشخصية.
4- الذكاءات المتعددة.
5- تلقي القرآن الكريم.
6- استراتيجية الإعلانات والتسويق الإلكتروني.
7- مهارات استخدام المكتبات الرقمية.
8- مهارات التعامل مع الشخصيات الصعبة.
9- مهارات الأسرة في تعزيز الإنتماء الوطني.
10- إدارة الإجتماعات.
11- التفاؤل عافية وسعادة.
12- التفكير الإبداعي.
13- دور المربين في تعزيز قيم المواطنة لدى الأبناء.
14- اساسيات اصطياد الثغرات الأمنية أخلاقية.
15- كيف تتلقى القرآن.
16- الإشراف الأكاديمي.
17- أسس ومهارات المواطنة والإنتماء.
18- مهارات تعزيز الوعـي الفكري في التعامل مع وسائل التواصل.
19- دورة الحوار الزوجي.
20- توثيق المراجع العلمية التربوية بأسلوب APA.

المميزات:
– دورات مجانية.
– شهادات معتمدة.

موعد التسجيل:
– التسجيل مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1442/02/07هـ الموافق 2020/09/24م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التسجيل:
– للتسجيل ومشاهدة بقية الدورات للأسابيع المقبلة من خلال الرابط التالي (هنا)

مواد ذات صلة

«معهد خادم الحرمين» يُقيِّم خدمات الحج والعمرة بالذكاء الاصطناعي

«معهد خادم الحرمين» يُقيِّم خدمات الحج والعمرة بالذكاء الاصطناعي

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

جامعة أم القرى تعلن مواعيد تسجيل المواد الدراسية للفصل الأول

«همة حتى القمة».. إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90

«همة حتى القمة».. إطلاق الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 90

مضاعفة أعداد المقبولين في «خدمة المجتمع» بجامعة «أم القرى»

مضاعفة أعداد المقبولين في «خدمة المجتمع» بجامعة «أم القرى»

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة