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أكد المهندس عبدالرزاق العوجان المدير العام المكلف للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» أن خطط توطين عقود التشغيل والصيانة التي يشارك فيها برنامج مشروعات أثمرت بطرح أكثر من 4200 وظيفة للمواطنين في قطاع التشغيل والصيانة عبر “طاقات”.

وأشار “العوجان” إلى أن البرنامج أعلن خلال الشهر الجاري عن فتح باب التسجيل في برامج تدريبية متخصصة للموظفين حديثا في هذا القطاع، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحسب “مكة”.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج مشروعات قد تمّكن خلال عامي 2019 و 2020 من تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها توقيع 29 مذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، شملت خطوات ذات أثر نوعي، مثل توقيع اتفاقيات مع كل من الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين، وبعض إمارات المناطق، والاتفاقية مع جامعة الملك سعود لتأسيس ماجستير تنفيذي، حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى قيادة تحول شامل في قطاع المشاريع والمرافق يلامس جميع جوانبه من توطين للمعرفة وتوطين للوظائف وتوحيد للمعايير والإجراءات المتبعة