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ما حُكم التخلف عن صلاة الجماعة لحضور الدروس عن بعد؟.. «الخثلان» يوضح

ما حُكم التخلف عن صلاة الجماعة لحضور الدروس عن بعد؟.. «الخثلان» يوضح
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، حكم التخلف عن صلاة الجماعة بسبب حضور حصص الدراسة عن بعد.

وقال الخثلان: إن الأستاذ في المرحلة الجامعية لديه من الحرية والمرونة ما يجعله يتحكم في توقيت المحاضرات، لذلك فيجوز في هذه الحالة أداء صلاة الجماعة، وتكون المحاضرة بعد الصلاة.

وأضاف أن المعلم في المرحلة الغير جامعية لا يكون لديه خيار في توقيت الحصص سواء بالنسبة له أو بالنسبة للطلاب، لذلك يكون المرء في هذه الحالة لديه عذر في التخلف عن صلاة الجماعة على أن يؤدي الصلاة عقب انتهاء الحصة الدراسية.

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