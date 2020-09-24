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«التجارة»: إصدار 138 ألف سجل تجاري خلال العام الجاري.. و817% نموًا بـ«التجارة الإلكترونية»

«التجارة»: إصدار 138 ألف سجل تجاري خلال العام الجاري.. و817% نموًا بـ«التجارة الإلكترونية»
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الجاري 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

ووفقًا لـ”الاقتصادية”، فقد أكد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، “إن نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، تصدر قائمة الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام”.

نمو قطاع التجارة الإلكترونية بـ %817

وتابع “الحسين”، سجل قطاع التجارة الإلكترونية نموا خلال الأعوام الماضية بنسبة 817 في المائة خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 16286 سجلا، مقارنة بعام 2015 البلغ فيه عدد السجلات 1775 سجلا.

فيما سجل قطاع الترفيه نموا بنسبة 625 في المائة خلال عام 2020، ليبلغ عدد السجلات 32320 سجلا، مقارنة بـ4461 سجلا عام 2015. ونما قطاع الصناعة بنسبة 295 في المائة خلال العام 2020، ليبلغ عدد السجلات 28532 سجلا، مقارنة بـ7172 سجلا في عام 2015.

%556 نموًا في سجلات الشباب

كما سجلت السجلات المملوكة للشباب “ذكور، وإناث”، زيادة بنسبة 556 في المائة خلال العام 2020 ليبلغ عدد السجلات 210093 سجلا، مقارنة بـ32075 سجلا في عام 2015.
ونمت السجلات النسائية بنسبة 115 في المائة خلال العام 2020، لتبلغ 372674 سجلا، مقارنة بـ173074 سجلا خلال عام 2015. وحققت سجلات المستثمرين الأجانب نموا بنسبة 78 في المائة خلال العام 2020، ليبلغ عدد سجلات المستثمرين الأجانب 25238 سجلا، مقارنة بـ14154 سجلا خلال عام 2015.

تجدر الإشارة إلى أن الوقت المستغرق لإتمام إصدار سجل تجاري يصل إلى 180 ثانية من بداية الطلب إلى أن يتم إصداره للمؤسسات الفردية، وعند تقديم طلب إصدار سجل تجاري ستوفر الخدمة للمقدم رقم طلب يمكن من خلاله متابعة طلبه عن طريق أسهل وأسرع الوسائل مثل الهاتف الجوال.

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