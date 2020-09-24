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«ترامب»: اللقاح الأمريكي الرابع لـ«كورونا» وصل المرحلة النهائية من التجارب

«ترامب»: اللقاح الأمريكي الرابع لـ«كورونا» وصل المرحلة النهائية من التجارب
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تواصل – واس:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا المرشح وصل اليوم إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.
وأوضح الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي مساء أمس، أن اللقاح يعد الرابع المرشح في الولايات المتحدة وقد وصل إلى المرحلة النهائية من التجربة.
وأكد أن الشركة المصنعة للقاح توقعت في وقت سابق من هذا العام الوصول إلى المرحلة الأولى من التجارب بحلول سبتمبر، ولكن نظرًا لدعم الإدارة وصلوا إلى المرحلة الثالثة من التجارب بحلول سبتمبر قبل الموعد المحدد.
وأفاد الرئيس الأمريكي أن إدارته أعلنت عن منح 200 مليون دولار كتمويل لجميع الولايات للاستعداد لتوزيع اللقاح على السكان المعرضين لمخاطر عالية، وستسلم فور الموافقة عليه.

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