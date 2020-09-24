«ساما»: 238 مليار ريال قيمة نقاط البيع منذ بداية العام الجاري.. وهذا القطاع يتصدر

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كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي “ساما” عن ارتفاع نقاط البيع منذ بداية العام الجاري وحتى 19 سبتمبر الجاري مقارنة بالعام الماضي 2019 بنسبة 20%.

ووفقاً لـ” الوطن”، أوضحت الإحصائية أن الزيادة في نقاط البيع بلغت قيتها 238.53 مليار ريال، مقارنة بنحو 198.67 مليار ريال في 2019.

وتركز إنفاق المستهلكين منذ بداية 2020 عبر قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 43.8 مليار ريال من خلال 510.27 مليون عملية.

وعلى صعيد المقارنات الأسبوعية فقد تراجع إنفاق المستهلكين عبر مبيعات عمليات نقاط البيع بنسبة 6.2% خلال التعاملات الأسبوعية في الفترة من 13- 19 سبتمبر، مقارنة مع الأسبوع السابق من 6-12 سبتمبر.

وبلغت قيمة مبيعات نقاط البيع 6.88 مليارات ريال، مقابل 7.33 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر. وتراجع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة بنحو 4.4%، لتبلغ 64.39 مليون عملية، مقابل 67.35 مليون عملية في الأسبوع السابق.

وتركزت أغلب مبيعات نقاط البيع في الأسبوع الماضي في قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 1.1 مليار ريال، من خلال تنفيذ 17.58 مليون عملية، يليه المطاعم والمقاهي بـ 894.1 مليون ريال عبر تنفيذ 18.46 مليون عملية.

وتصدرت مدينة الرياض مدن المملكة على مستوى الإنفاق عبر مبيعات نقاط البيع خلال الأسبوع؛ بنحو 2.26 مليار ريال بانخفاض 5.2% عن الأسبوع السابق عبر تنفيذ 19.46 مليون عملية، يليها جدة بـ 1.13 مليار ريال من خلال 8.9 ملايين عملية.