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الجيش الليبي يعلن مقتل زعيم داعش في شمال إفريقيا

الجيش الليبي يعلن مقتل زعيم داعش في شمال إفريقيا
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تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا في عملية القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش في حي عبدالكافي بمدينة سبها.

وقال المسماري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “إلحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي أعلنا فيه القضاء على خلية إرهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 إرهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهم”.

وأوضح أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي، إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة غدوة وجمع الأدلة تبين أن المقتول هو أبو معاذ العراقي ويكني كذلك أبو عبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا”.

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مصادر أمنية: مقتل زعيم تنظيم «داعش» في اليمن

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