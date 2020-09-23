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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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فتح حركة السير بالمرحلة الأولى لطريق «المدينة – تبوك»

فتح حركة السير بالمرحلة الأولى لطريق «المدينة – تبوك»
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تواصل – فريق التحرير:

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة/ تبوك السريع “المرحلة الأولى” الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق “المندسة/ بواط/ الفقعلي”.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية، وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.

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