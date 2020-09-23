ضبط مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر (فيديو)

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تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، من القبض على مواطن تعمد إسقاط العلم الوطني من مركبته بوادي الدواسر.

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على مواطن ، في العقد الثاني من العمر ، لتعمده إسقاط العلم الوطني من مركبةٍ أثناء سيره في أحد شوارع المحافظة ، وقيامه بتصوير ونشر مخالفته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح الكريديس أن ذلك يعد جريمة معلوماتية وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية.