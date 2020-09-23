خادم الحرمين أمام الأمم المتحدة: المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني

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ألقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة المملكة أمام أعمال الدورة ” 75 ” لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد خلال كلمته على أن العالم اليوم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في جائحة كورونا ، لافتا إلى أن المملكة قامت بوصفها رئيساً لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأوضح خادم الحرمين أن المملكة قدمت خلال العقود الثلاثة الماضية أكثر من ستة وثمانين مليار دولار من المساعدات الإنسانية، استفادت منها إحدى وثمانون دولة، مشيرا إلى أن بلاده اختارت طريقاً للمستقبل من خلال رؤية المملكة 2030، وتطمح من خلالها أن يكون اقتصادها رائداً ومجتمعها متفاعلاً مع محيطه، مساهماً بفاعلية في نهضة البشرية وحضارتها.

وشدد خادم الحرمين الشريفين، على أن المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزير على أن المملكة لن تتهاون في الدفاع عن أمنها الوطني، ولن تتخلى عن الشعب اليمني الشقيق حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية.