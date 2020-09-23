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«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن تطورات «كورونا» بالمملكة

«متحدث الصحة» يزف بشرى سارة بشأن تطورات «كورونا» بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

زف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي بشرى سارة بشأن الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة.

 وأوضح أن الحالات النشطة تواصل تسجيل هبوط واضح في الأعداد، ومعظمهم أوضاعهم مستقرة ومطمئنة.

 وأكد “العبد العالي” أنه للمحافظة على صحة الجميع، يجب ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وإن طالت مدة البقاء فيها.

 ولفت إلى أن إجراء الفحوصات لفيروس كورونا في المملكة يتم بشكل موسع وسريع، والمملكة من أفضل دول العالم في إجرائها.

 وأشار إلى أن الوزارة تمر بمرحلة من الأمان وبإذن الله سنكون في قادم المراحل في مزيد من المكاسب والسيطرة على هذه الجائحة.

 

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