«المركز الخيري» يستأنف تعليم القرآن وعلومه عبر 1988 حلقة عن بعد

تواصل – فريق التحرير:

استأنفت الجمعية برامجها لدى الحلقات القرآنية والدور النسائية من خلال الوسائل التقنية المتاحة، بعد التحاق 25 ألف طالب وطالبة ببرامج التعليم عن بعد التي أقامتها جمعية المركز الخيري خلال فترة الصيف.

وقال مدير الشؤون التعليمية بالجمعية الأستاذ إبراهيم الزيدان: “إن الجمعية لم تتوقف خلال جائحة كورونا بل استمرت في التعليم خلال الفترة الصيفية وقد بلغ عدد الخاتمين 1221 خاتم وخاتمة لكتاب الله في جميع فروع المركز والبالغ عددها ستة فروع في مختلف مناطق المملكة”.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لجمعية المركز الخيري الأستاذ إبراهيم العباد على أهمية حفظ القرآن الكريم وتعليمه لدى النشء ومختلف شرائح المجتمع، مضيفا أن الجمعية تفتح أبوابها للراغبين في تعلم القرآن الكريم وعلومه من خلال الحلقات القرآنية في المجمعات والدور النسائية والمعاهد الشرعية.

وثمن العباد دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للقرآن الكريم وما توليه من رعاية خاصة لتعليم القرآن وعلومه.