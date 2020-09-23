794 جولة رقابية بالأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

تواصل – واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 794 جولة رقابية بالأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، أسفرت عن رصد 18 مخالفة للتدابير الصحية المعتمدة، و 11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة برفع 7715 طن من النفايات، وإزالة 4338 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9407 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة، بالإضافة تنفيذ أعمال غسل وتطهير وتعقيم 957 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 480 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 156295 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وتستقبل الأمانة البلاغات والشكاوي فيما يخص الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها بشكل دوري، لتحقيق الأمن والسلامة.