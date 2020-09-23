الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

794 جولة رقابية بالأسواق والمراكز التجارية في الشرقية

794 جولة رقابية بالأسواق والمراكز التجارية في الشرقية
0

تواصل – واس:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 794 جولة رقابية بالأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، أسفرت عن رصد 18 مخالفة للتدابير الصحية المعتمدة، و 11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة برفع 7715 طن من النفايات، وإزالة 4338 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9407 أفراد من الطواقم البشرية بالنظافة، بالإضافة تنفيذ أعمال غسل وتطهير وتعقيم 957 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 480 فرداً من الطواقم البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 156295 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وتستقبل الأمانة البلاغات والشكاوي فيما يخص الخدمات البلدية من خلال مركز البلاغات 940 لمعالجتها بشكل دوري، لتحقيق الأمن والسلامة.

مواد ذات صلة

أمانة الشرقية تُنفذ 758 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تُنفذ 758 جولة على الأسواق والمراكز التجارية

الدمام.. استئصال كيسٍ يزن 8 كجم من مبيض فتاة عشرينية

الدمام.. استئصال كيسٍ يزن 8 كجم من مبيض فتاة عشرينية

في الدمام.. أكثر من 360 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد»

في الدمام.. أكثر من 360 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد»

بمبلغ يقارب 2 مليار ريال.. «تصفية» تنهي أعلى صفقة عقارية خلال العام الجاري

بمبلغ يقارب 2 مليار ريال.. «تصفية» تنهي أعلى صفقة عقارية خلال العام الجاري

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>