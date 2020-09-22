الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مجلس الوزراء يتابع دعوة المملكة لوقف أعمال العنف ضد «الروهينجا»

مجلس الوزراء يتابع دعوة المملكة لوقف أعمال العنف ضد «الروهينجا»
0

تواصل – فريق التحرير:

استعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته التي انعقدت أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. جهود المملكة و اهتمامها الكبير ومتابعتها لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار.

وتطرق المجلس إلى مناقشة دعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تؤكد دوماً أن قضية ميانمار تُعد إحدى أهم القضايا التي توليها اهتماماً كبيراً، وتتابع بقلق بالغٍ معاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار .

وفي كلمة أمام الدورة ٤٥ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف دعا سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

وأعرب الواصل عن القلق إزاء ما ورد في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قِبل القوات المسلحة ضد الأبرياء الروهنينجا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاشين وشان والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية.

مواد ذات صلة

المملكة لـ «حقوق الإنسان»: سنتخذ التدابير الملائمة للحفاظ على سيادتنا وضمان أمننا

المملكة لـ «حقوق الإنسان»: سنتخذ التدابير الملائمة للحفاظ على سيادتنا وضمان أمننا

المملكة: ندعم جهود الأمم المتحدة والحلول السياسية لحل الأزمة السورية

المملكة: ندعم جهود الأمم المتحدة والحلول السياسية لحل الأزمة السورية

بالانفوجراف.. «التأمينات» توضح 5 شروط لضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد

بالانفوجراف.. «التأمينات» توضح 5 شروط لضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 552 إصابة جديدة و1185 حالة تعافي و30 وفاة

«الصحة» تعلن مستجدات «كورونا»: تسجيل 552 إصابة جديدة و1185 حالة تعافي و30 وفاة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>