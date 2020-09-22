مجلس الوزراء يتابع دعوة المملكة لوقف أعمال العنف ضد «الروهينجا»

تواصل – فريق التحرير:

استعرض مجلس الوزراء، خلال جلسته التي انعقدت أمس ــ عبر الاتصال المرئي ــ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ. جهود المملكة و اهتمامها الكبير ومتابعتها لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار.

وتطرق المجلس إلى مناقشة دعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تؤكد دوماً أن قضية ميانمار تُعد إحدى أهم القضايا التي توليها اهتماماً كبيراً، وتتابع بقلق بالغٍ معاناة مسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار .

وفي كلمة أمام الدورة ٤٥ لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف دعا سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

وأعرب الواصل عن القلق إزاء ما ورد في تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قِبل القوات المسلحة ضد الأبرياء الروهنينجا في ولاية راخين والأقليات الأخرى في ولاية كاشين وشان والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية.