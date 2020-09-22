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مستشفى «حوطة بني تميم» يحتفل بخروج مصابي كورونا وإغلاق الجناح

مستشفى «حوطة بني تميم» يحتفل بخروج مصابي كورونا وإغلاق الجناح
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تواصل – فريق التحرير:

احتفل الطاقم الطبي بمستشفى “حوطة بني تميم” العام، بإغلاق جناح العزل المخصص لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد خلوه من المرضى.

وأوضح حساب مستشفى حوطة بني تميم العام على موقع “تويتر” أنه :”التزاماً بخطة التعافي ولانحسار عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة، فقد أُغلق جناح عزل حالات كورونا المستجد في المستشفى، على أن تقتصر الحالات الإيجابية على غرف العزل”.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن حالات الفيروس عن تسجيل إصابة واحدة فقط في حوطة بني تميم، من إجمالي عدد الحالات المعلنة اليوم، والتي بلغت 552 حالة.

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