جمعية «خيرات» تعقد الجمعية العمومية العادية السادسة

تواصل – فريق التحرير:

عقدت جمعية “خيرات” لحفظ النعمة اجتماع الجمعية العمومية العادي السادس، بحضور مندوبي وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لتقديم تقرير مجلس الإدارة وعرض أبرز الأعمال التي أنجزتها الجمعية وعرض ميزانيتها في العام الماضي،

كما تم عرض الميرانية التقديرية لعام ٢٠٢٠م ، وذلك في مقر الجمعية.

وخلال الاجتماع تقدّمت نائب رئيس مجلس إدراة جمعية خيرات الدكتورة تركية الألمعي، بكلمة ترحب فيها ضيوف الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية، واستعرضت عرض مرئي لمسيرة الجمعية وإنجازاتها خلال عام ٢٠١٩م، حيث حفظت جمعية خيرات ١,٨٠٦,١٠٥ وجبة استفاد منها ٦٧٦,٢١٦ أسرة.

كما قدّرت أمانة الرياض عدد الخضار والفواكة المحفوظة بالكيلو وتوصّلت الجمعية إلى حفظ ١,٠٩٠,٨٦٧ كيلو، كما أن عدد المشاريع التي أطلقتها الجمعية خلال العام الماضي ٢١ بدعم من ٢٠ من الشركات والمؤسسة المختلفة.

وأضافت المدير التنفيدي للجمعية، الأستاذة غادة العبيدان، بأن الجمعية وكافة منسوبيها تتطلع بحماس كبير إلى الاستمرار بالعمل لتحقيق رسالتها التي ترتكز على المساهمة في حفظ النعمة من الهدر و التنمية المجتمعية، من خلال تطوير واستحداث مبادرات متنوعة وشراكات فاعلة.