الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

شاهد.. آخر تطورات تنفيذ شبكة قطارات الجبيل الصناعية

شاهد.. آخر تطورات تنفيذ شبكة قطارات الجبيل الصناعية
0

تواصل – فريق التحرير:

نشر حساب مشاريع السعودية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جانباً من أعمال تنفيذ شبكة قطارات الجبيل بـ “الجبيل الصناعية”، والتي ستخدم الصناعة البتروكيماوية بالجبيل الصناعية وتربطها بالموانئ ومناطق التصنيع الرئيسية.

وتستهدف شبكة قطارات الجبيل، الارتباطبمسار القطار الذي يربط الجبيل بالدمام ورأس الخير والرياض؛ لتسهيل وصول المنتجات الصناعية إلى الأسواق المحلية والعالمية وتقليل الاعتماد على الشاحنات.

وتسعى الجبيل الصناعية لتطويرشبكة قطارات داخل المدينة؛ بهدف نقل المنتجات البتروكيماوية من مجمعاتها الصناعية إلى المصانع الأخرى والموانئ.

مواد ذات صلة

رئيس «سار» يوضح اشتراطات ركوب المسافرين القطار للحد من انتشار «كورونا» (فيديو)

رئيس «سار» يوضح اشتراطات ركوب المسافرين القطار للحد من انتشار «كورونا» (فيديو)

إطلاق برنامج متخصص لتأهيل شباب المملكة لقيادة القطارات.. التفاصيل ورابط التسجيل

إطلاق برنامج متخصص لتأهيل شباب المملكة لقيادة القطارات.. التفاصيل ورابط التسجيل

أول مصنع تجميع سيارات في «الجبيل الصناعية».. 30 ألف مركبة سنوياً

أول مصنع تجميع سيارات في «الجبيل الصناعية».. 30 ألف مركبة سنوياً

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

حادث مأساوي بـ«الجبيل».. وفاة طفل اختناقاً داخل صندوق بمنزله

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة