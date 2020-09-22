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نجاح جراحة معقدة لاستئصال «القولون السيني» لمريض في الباحة

نجاح جراحة معقدة لاستئصال «القولون السيني» لمريض في الباحة
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق جراحي في قسم الجراحة في مستشفى الملك فهد في الباحة، من إجراء عملية معقدة وناجحة لاستئصال القولون السيني، والثلث الأعلى للمستقيم مع ناصور داخلي بين الجزء الأعلى للأمعاء الدقيقة والقولون السيني بالمنظار.

وأجريت الجراحة المعقدة لمريض يعاني من سمنة مفرطة إضافة إلى التهابات متكررة للرتوج الموجودة في القولون السيني لأكثر من سبع مرات، حيث أدت إلى وجود مضاعفات أخرى مثل نشوء ناصور داخلي بين القولون السيني والجزء الأعلى للأمعاء الدقيقة وكذلك تكون منطقة ضيقة في القولون السيني.

وقد غادر المريض المستشفى في حالة صحية مستقرة ولله الحمد.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    محمد

    لا حول ولا قوة إلا بالله

  2. ٤
    يااارب

    اللهم يا رب يا رحيم ارحمهم وارأف بهم

  3. ٣
    بنت الوطن

    للهم ارحمهم وتقبلهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين

  4. ٢
    نتشا القحطاني

    اللهم هون عليهم

  5. ١
    محمد الوافي

    نسأل الله أن يشفيه ويرده إلى اهله سالمآ غانمآ بأذن الله