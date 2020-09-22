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تمهل في اتخاذ قرارك بشراء كمبيوتر محمول جديد.. طفرة تكنولوجية قادمة

تمهل في اتخاذ قرارك بشراء كمبيوتر محمول جديد.. طفرة تكنولوجية قادمة
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تواصل – وكالات:

هذا ليس الوقت المناسب لشراء كمبيوتر محمول جديد يعمل بنظام Windows أو macOSK وذلك لأن رقائق معالجات جديدة تسمى Intel Tiger Lake قد تُحدث تغييراً جذرياً في عالم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتتميز معالجات Intel Tiger Lake بتعزيز أداء وحدة المعالجة المركزية، وزيادة كبيرة في قوة رسوماتها.

وكشفت مجموعة متنوعة من المعايير والاختبارات التي أجرتها شركة The Tech Chap أن المعالجات التي تحتوي على الرقاقة الجديدة، تتفوق على الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بوحدة المعالجة المركزية Ice Lake ورسومات Iris Plus بالإضافة إلى الأجهزة المزودة بوحدات معالجة رسومات Nvidia MX350 المخصصة. كما أنها تتمتع بأداء أفضل من جهاز كمبيوتر محمول مزود بمعالج AMD Ryzen 7 4800U برسوميات Vega 8.

في الاستخدام الواقعي، سيؤدي ذلك إلى تحسين أداء تحرير الصور والفيديو، حيث يسمح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة الحمل بتشغيل بعض الألعاب الحديثة بمعدلات إطارات مقبولة.

وعلى الرغم من أن الخبراء لاحظوا وجود بعض المشكلات في المعالج أثناء العمل، فإن نموذج رقائق Tiger Lake لا يزال في مراحله الأولى، ويتم تطويره لتلافي أي مشاكل محتملة. وقد تمكنت الرقاقة الجديدة من تقديم أداء قوي في ألعاب مثل Rainbow Six Siege و Fortnite.

باختصار، تَعد رقائق Tiger Lake من إنتل بتقديم ترقية كبيرة للأجهزة المحمولة فائقة الدقة. ولهذا السبب يجب أن تمتنع عن شراء كمبيوتر محمول جديد من نوع MacBook Air أو MacBook Pro أو Windows 10 في الوقت الحاضر، بحسب ما ورد في موقع “تومز غايد” الإلكتروني.

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