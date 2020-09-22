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رصد مخالفات عدم التباعد بين تجمعات العمالة بمكة

رصد مخالفات عدم التباعد بين تجمعات العمالة بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه تم رصد مخالفات عدم التباعد الجسدي وبعض المخالفات للإجراءات الاحترازية بين تجمعات العمال.

وأوضحت شرطة مكة أنها نفذت جولات ميدانية على عدد من الأسواق الشعبية وسط محافظة جدة؛ لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، وضبط مخالفة عدم التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات.

وشملت الجولة رصد مخالفات عدم التباعد الجسدي وتكدس العمالة داخل المركبات ومخالفتهم لعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات، وتم رصد عدد منها وتحرير مخالفات بحق المخالفين.

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