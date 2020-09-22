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بالانفوجراف.. «التأمينات» توضح 5 شروط لضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد

بالانفوجراف.. «التأمينات» توضح 5 شروط لضم مُدد الاشتراك لنظام التقاعد
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تواصل- فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،5 شروط لضم مدد الاشتراكات السابقة الخاضعة للتأمينات إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري

 وأوضحت المؤسسة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن نظام تبادل المنافع يسهل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما

وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن شروط ضم مدد الاشتراك الخاضعة لنظام التأمينات إلى مدد التقاعد تتضمن : أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش.

وأكدت ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذى على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير فى24-10-1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

 وتابعت: ألا يكون المعاش فى النظام الأول قد استحق بسبب العجز. 

 

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