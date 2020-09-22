مركز أمريكي يكشف عن فاعلية مُنظف شهير في قتل فيروس “كورونا” على الأسطح

تواصل – وكالات

كشفت وكالة حماية البيئة الأميركية (EPA) عن اعتمادها لمنظف شهير يمكنه قتل فيروس كورونا من على الأسطح المستخدمة بشكل متكرر، في زمن قصير للغاية.

وقالت متحدثة باسم وكالة حماية البيئة لشبكة “CNN”، مؤخرًا، إن منظف Pine-Sol الأصلي (هو اسم تجاري مسجل لشركة Clorox لمجموعة من منتجات التنظيف المنزلية) أُضيف إلى قائمة منتجات الوكالة التي تقتل الفيروس، وذلك بعد استيفاء معايير استخدامه ضد كوفيد-19.

من جانبها، قالت الشركة المنتجة للمنظف، في بيان صحفي، إنه تم اختبار Pine-Sol بواسطة مختبر تابع لجهة خارجية، أظهر أن المطهر يمكن أن يقتل الفيروس في غضون 10 دقائق من استخدامه على الأسطح الصلبة، غير المسامية.

فيما اعتبر المدير العام لقسم التنظيف بالشركة العملاقة، أن المنظف بات يوفر الآن للعائلات الحماية التي تحتاجها بمواجهة كورونا.

وللوقاية من الفيروس الفتاك، قالت الشركة إنه يجب على العملاء استخدام Pine-Sol بواسطة “إسفنجة” أو قطعة قماش نظيفة على السطح، والانتظار لمدة 10 دقائق ، ثم شطفها. وبالنسبة للأسطح شديدة الاتساخ، قالت الشركة إن التنظيف المسبق لإزالة الأوساخ الزائدة أولاً سيكون ضروريا.