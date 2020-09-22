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طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من الشعور بالغثيان.. وينصح بتناول هذا المشروب (فيديو)

طبيب يوضح أفضل الطرق للتخلص من الشعور بالغثيان.. وينصح بتناول هذا المشروب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي طرق التخلص من الشعور بالغثيان.

 وأضاف في مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” أنه من أسباب الشعور بالغثيان تناول الطعام بسرعة، لذا ينصح بتناول وجبات صغيرة ومضغها ببطء.

 وأشار إلى ضرورة التقليل من الأطعمة الدهنية والمقلية والقوية الرائحة مع تجنب تناول كمية كبيرة من المشروبات مع الأكل أو الاسترخاء مباشرة عقب الأكل أو ارتداء الملابس الضيقة.

ونصح بتناول مشروب الشاي بالنعناع بالزنجبيل، مع استنشاق الهواء النقي وتشتيت الذهن.

 

 

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