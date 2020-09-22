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جريمة مروعة.. العثور على فتاة متوفاة وعليها آثار دماء وإصابات داخل منزل شعبي بحائل

جريمة مروعة.. العثور على فتاة متوفاة وعليها آثار دماء وإصابات داخل منزل شعبي بحائل
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تواصل- واس:

أصدرت شرطة منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، بياناً لتوضيح ملابسات العثور على فتاة في العقد الثاني من العمر متوفاة داخل منزل شعبي.

وتفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت يوم الأحد الماضي مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر وذلك بعد مباشرة بلاغ عن وجود فتاة بالعقد الثاني من العمر وعليها آثار دماء وإصابات وفي حالة إغماء داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين، حيث تم انتقال الخبراء المختصين والطب الشرعي إليه، وبالكشف عليها تبين أنها متوفاة ووجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.

وأضاف النقيب النصار، أنه قد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

 

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