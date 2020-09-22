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بالانفوجراف.. 9 نصائح مهمة للتسوق الصحي

بالانفوجراف.. 9 نصائح مهمة للتسوق الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

وجه المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” عدة نصائح بشأن طريقة التسوق الصحي والآمن.

 وأكد في “إنفوجراف” نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”على ضرورة أن تكون عملية التسوق منظمة وعلى أسس صحية.

 ونصح المركز بعدم التسوق في حال كان الفرد يشعر بالجوع، كما حث على كتابة قائمة بالمتطلبات والكميات التي يحتاجها الفرد من كل نوع قبل إجراء عملية التسوق.

 وأضاف أنه ينصح بأن يبدأ بشراء المعلبات ثم الخضار والفواكه ثم الخبز والحليب، على أن تكون آخر عمليات الشراء مرتبطة باللحوم والأطعمة المثلجة.

ولفت إلى أن عربة التسوق لابد وأن تشتمل على أطعمة من كافة المجموعات الغذائية، مع تخصيص الجزء الأكبر للأغذية الطازجة كالخضار والفواكه والأطعمة الغنية بالألياف، بجانب تجنب شراء المواد من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة.

وحذر المركز من شراء الأطعمة المكشوفة المعرضة للتلوث، والمعلبات المنتفخة أو الصدئة أو التي بها خلل أو بها تسرب في محتوياتها أو غير مكتملة الإغلاق.

 وشدد على ضرورة التأكد من تاريخ ومدة الصلاحية، والحرص على شراء المنتجات قليلة أو منزوعة الدسم أو قليلة السعرات الحرارية والسكريات والملح.

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