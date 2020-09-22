وظائف إدارية شاغرة بمركز «وقاية».. مرفق الشروط وطريقة التقديم

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أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) عن توفر وظائف إدارية بالرياض ، لحملة درجة البكالوريوس مع توفر الخبرة , وفق التالي:
1 – مدقق أول مالي / تشغيلي وتقني , Senior Auditor
- بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، أمن معلومات أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.
2 – رئيس التدقيق التشغيلي والتقني , Head of Operational and Technical Audit
- بكالوريوس محاسبة, إدارة أعمال, أمن معلومات أو ما يعادلهم
- خبرة لا تقل عن 7 منها 4 سنوات في مجال التدقيق
» الشروط العامة:
- سعودي الجنسية
- يفضل من لديهم شهادات مهنية مثل (CIA, SOCPA, CFE, CISA إلخ).
- مهارات في التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وخصوصا (وورد، إكسل، باوربوينت).
» للتقديم من خلال الرابط التالي ( https://bit.ly/35S7SgG)