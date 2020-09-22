الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

وظائف إدارية شاغرة بمركز «وقاية».. مرفق الشروط وطريقة التقديم

وظائف إدارية شاغرة بمركز «وقاية».. مرفق الشروط وطريقة التقديم
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) عن توفر وظائف إدارية بالرياض ، لحملة درجة البكالوريوس مع توفر الخبرة , وفق التالي:

1 – مدقق أول مالي / تشغيلي وتقني , Senior Auditor

  • بكالوريوس محاسبة، إدارة أعمال، أمن معلومات أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مشابه.

2 – رئيس التدقيق التشغيلي والتقني , Head of Operational and Technical Audit

  • بكالوريوس محاسبة, إدارة أعمال, أمن معلومات أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 7 منها 4 سنوات في مجال التدقيق

» الشروط العامة:

  • سعودي الجنسية
  • يفضل من لديهم شهادات مهنية مثل (CIA, SOCPA, CFE, CISA إلخ).
  • مهارات في التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.
  • إجادة استخدام برامج مايكروسوفت أوفيس وخصوصا (وورد، إكسل، باوربوينت).

» للتقديم من خلال الرابط التالي ( https://bit.ly/35S7SgG)

مواد ذات صلة

«الجمارك» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

«الجمارك» تُعلن عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق

وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية.. الشروط ورابط التقديم

جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للمتعاونين

جامعة بيشة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة للمتعاونين

وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

وظائف تقنية شاغرة بشركة خدمات الملاحة الجوية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة