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احرص على تناوله.. 4 فوائد صحية لمشروب «التمر الهندي»

احرص على تناوله.. 4 فوائد صحية لمشروب «التمر الهندي»
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تواصل- فريق التحرير:

يعد شراب التمر الهندي من المشروبات الشعبية في العديد من البلدان العربية، وإلى جانب طعمه المنعش، فإن لهذا الشراب عدد من الفوائد الصحية للجسم، وفيما يلي مجموعة من فوائد التمر الهندي، حسب صحيفة إنديا تايمز:

تحسين عملية الهضم

للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، يجب أن يظل الجهاز الهضمي بصحة جيدة، ويمكن أن يكون شراب التمر الهندي مفيداً لعسر الهضم والإمساك والتشنجات والنفخة، ويُعتقد أن له خصائص مدرة للبول.

خسارة الوزن

يعتبر شراب التمر الهندي مثالياً للراغبين بخسارة الوزن الزائد، فكما ذكرنا سابقاً، له خصائص مدرة للبول، ويمكن أن يساعد على التخلص من الفضلات السامة من الجسم. ويمكن أن يجعلك التمر الهندي الغني بالألياف تشعر بالشبع لساعات، مما يساهم في تقليل كمية الطعام التي تتناولها خلال اليوم.

صحة البشرة

يُعتقد أن شراب التمر الهندي مفيد للبشرة أيضاً، فهو غني بفيتامين سي، الذي يمكن أن يحسن من نسيج البشرة ويساعد على إنتاج خلايا جديدة في الجلد.

صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن شراب التمر الهندي مفيد أيضاً لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يُعتقد أنه يعمل على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم.

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